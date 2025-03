Fahrzeugkontrolle führt zu zwei Verfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Linz am Rhein (ots) - Am frühen Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz im Rahmen der Streife einen 26-jährigen Pkw-Fahrer.

Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest.



Daraufhin wurde der Betroffene zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher.



Am Abend erschien ein 28-jähriger Bekannter des Mannes auf der Dienststelle, um die Fahrzeugschlüssel abzuholen. Auch dieser zeigte Auffälligkeiten, die auf den Einfluss von Betäubungsmitteln hindeuteten. Da er mit einem Auto zur Polizeidienststelle gefahren war, wurde ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Die Fahrzeugschlüssel beider Betroffener wurden schließlich an eine nachweislich nüchterne Person übergeben.



Gegen die beiden Männer wurden Verfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.



