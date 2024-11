Fahrzeugführerin unter Betäubungsmitteleinfluss

11.2024) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein eine 20-jährige Fahrzeugführerin auf der K10 in Dattenberg.

Bei der routinemäßigen Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten Anzeichen auf einen zeitnah zurückliegenden Konsum von Marihuana fest.

Der Heranwachsenden wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Sie wird sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.



Mit Einführung des Gesetzes zum Umgang mit Konsumcannabis ist der Konsum von Marihuana weitestgehend legalisiert worden.

Das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabisprodukten birgt jedoch erhebliche Gefahren für den Straßenverkehr und bleibt somit weiterhin verboten.

Das fehlende Vermögen zwischen Cannabiskonsum und Verkehrsteilnahme trennen zu können, zieht neben einem empfindlichen Bußgeld regelmäßig auch die dauerhaft Entziehung der Fahrerlaubnis nach sich.



