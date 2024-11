Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und ohne Fahrerlaubnis

Das Fahrzeug befuhr die B42 von Linz am Rhein in Fahrtrichtung Unkel. Die unmittelbar entsandte Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug in Unkel aufnehmen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 46-jährige wohnsitzlose Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und über keine Fahrerlaubnis verfügte. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



