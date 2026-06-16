Betzdorf
Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Montag, 15.06.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 12:30 Uhr einen 44-jährigen Elektrokleinstfahrzeug-Führer.

Hierbei ergaben sich bei dem Verkehrsteilnehmer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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