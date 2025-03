Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss

Am Sonntagvormittag fiel einer Streife in Rheinbreitbach der Fahrzeugführer eines PKW auf, der im Folgenden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte.

Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Nacheile konnte der PKW in der Parkstraße geparkt angetroffen werden. Der Fahrzeugführer hatte sich zwischenzeitlich versucht in einem Vorgarten zu verstecken, konnte allerdings umgehend festgenommen werden. Schnell wurde auch klar warum der Fahrer versuchte zu fliehen. Der 33-jährige Mann aus Bad Honnef ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zudem stand er unter dem Einfluss von harten Drogen. Der vorbestrafte Mann wurde anschließend zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der PKW des Beschuldigten wurde sichergestellt.



