Fahrzeugführer mit über 3 Promille unterwegs

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am 10.12.2025 gegen kurz nach 21 Uhr einen sehr unsicher geführten PKW Audi mit SI-Kennzeichen, welcher auf der B 62 im Bereich Kirchen unterwegs war, und plötzlich einfach am Fahrbahnrand angehalten habe.

Bei dem Anrufer ergaben sich dabei bereits Hinweise auf eine starke Beeinflussung des Audi-Fahrers, welche er der Polizei mitteilte.



Die alarmierten Einsatzkräfte führten bei dem 58-jährigen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein einen Atemalkoholtest durch, welcher mit über 3,2 Promille deutlich positiv verlief. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da das Fahrzeug durch den Beschuldigten verkehrsbehindernd abgestellt wurde, musste dieses durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt werden.



