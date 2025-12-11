Fahrzeugführer mit über 3 Promille unterwegs

Bei dem Anrufer ergaben sich dabei bereits Hinweise auf eine starke Beeinflussung des Audi-Fahrers, welche er der Polizei mitteilte.
Die alarmierten Einsatzkräfte führten bei dem 58-jährigen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein einen Atemalkoholtest durch, welcher mit über 3,2 Promille deutlich positiv verlief. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da das Fahrzeug durch den Beschuldigten verkehrsbehindernd abgestellt wurde, musste dieses durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt werden.
