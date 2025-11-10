Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Da bei ihr konsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, führten die Beamten einen polizeilichen Vortest durch. Dieser reagierte positiv auf verschiedene Stoffgruppen, deren Konsum die Fahrerin auch teilweise einräumte. Der 34-jährigen musste somit die Weiterfahrt untersagt werden. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde ihr zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

aPolizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell