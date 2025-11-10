Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Da bei ihr konsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, führten die Beamten einen polizeilichen Vortest durch. Dieser reagierte positiv auf verschiedene Stoffgruppen, deren Konsum die Fahrerin auch teilweise einräumte. Der 34-jährigen musste somit die Weiterfahrt untersagt werden. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde ihr zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.
