Betzdorf
Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Eine Streife der PI Betzdorf kontrollierte am 9.11.2025 gegen 14:00 Uhr in der Wilhelmstraße eine 34-jährige Skoda-Fahrerin.

Da bei ihr konsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, führten die Beamten einen polizeilichen Vortest durch. Dieser reagierte positiv auf verschiedene Stoffgruppen, deren Konsum die Fahrerin auch teilweise einräumte. Der 34-jährigen musste somit die Weiterfahrt untersagt werden. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde ihr zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.

