Wissen
Fahren unter Alkoholeinfluss
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Eine Streife der PI Betzdorf kontrollierte am 10.11.2025 gegen 00:15 Uhr in der Schloßstraße einen 26-jährigen Ford-Fahrer.

Da bei ihm
Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1 Promille ergab. Dem 26-jährigen musste somit die Weiterfahrt untersagt werden; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region