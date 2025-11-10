Da bei ihm
Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1 Promille ergab. Dem 26-jährigen musste somit die Weiterfahrt untersagt werden; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.
Fahren unter Alkoholeinfluss
