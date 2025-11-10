Fahren unter Alkoholeinfluss

Da bei ihm

Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1 Promille ergab. Dem 26-jährigen musste somit die Weiterfahrt untersagt werden; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell