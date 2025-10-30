Fahren ohne Versicherungsschutz

Im Rahmen de Streife stellten Beamte der PI Betzdorf am 29.10.2025 gegen 19:30 Uhr in der Kirchener Straße ein Elektrokleinstfahrzeug fest, welches nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte.

Der 32-jährigen Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



