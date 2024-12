Fahranfänger verunfallt

Die Polizei in Altenkirchen wurde am 20.12.2024, gegen 12:45 Uhr darüber informiert, dass es in der Gemarkung Bachenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen ist.

Ein 18 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr die K37 von Hilgenroth kommend in Fahrtrichtung Bachenberg. Anhand der vorgefunden Spurenlage konnte der Unfall rekonstruiert werden. Demnach befuhr der 18-Jährige die kurvenreiche Strecke mit nicht angepasster Geschwindigkeit. In der Folge verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte letztendlich mit einer, neben der Fahrbahn befindlichen Baumgruppe. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass der Pkw-Fahrer erst seit kurzem im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Seine Fahrprüfung hatte er erst am Unfallvortag vormittags abgelegt.



