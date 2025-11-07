Elektroroller ohne Versicherung - Fahrer unter Drogeneinfluss

Einer Streife der PI Betzdorf fiel am 06.11.2025 gegen 15:30 Uhr im Bereich des Wolfswegs ein Elektrokleinstfahrzeug auf, an welchem keine erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette angebracht wer.

Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 31-jährigen aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen Auffälligkeiten festgestellt werden, welche für vorangegangenen Drogenkonsum sprachen. Während der Personendurchsuchung konnten zudem Betäubungsmittel und zugehörige Konsumutensilien festgestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.



