Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Am 03.12.24, im Zeitraum von 14:30-18:00 Uhr, kam es in Dierdorf, Krotoszyner Ring, zu Einbrüchen in zwei benachbarte Mehrfamilienhäuser.

Die Täterschaft gelang während der Abwesenheit der Bewohner durch das Einwerfen von Fensterscheiben im Erdgeschoss in die jeweiligen Objekte. Es wurde jeweils Schmuck und Bargeld entwendet.



Zeugen, welche am Tattag verdächtige Personen/Fahrzeuge im Umfeld des Krotoszyner Rings wahrgenommen haben, werden gebeten, diese Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



