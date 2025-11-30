Einbrüche im Gewerbegebiet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Gewerbegebiet Puderbach "Auf der Held" zu mindestens zwei Einbrüchen.

Unbekannte Täter/innen drangen in das Restaurant "La Lina" ein und entwendeten Bargeld und eine Kaffeemaschine.

Außerdem wurde in das dortige Kampfsportstudio eingebrochen und Bargeld sowie Laptops entwendet.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus



02634 9520





