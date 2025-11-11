Einbruchsdiebstahl und Einbruchsversuch

In der Zeit von Freitag, 07.11.2025, bis Montag, 10.11.2025, kam es in Flammersfeld, Auf der Brück, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in ein Werkstattgebäude ein und entwendeten diverse Wertgegenstände.

Im selben Tatzeitraum wurde zudem versucht, in ein benachbartes Gebäude einer Sozialeinrichtung einzubrechen. Hierbei gelang es den Tätern jedoch nicht, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Die Polizei Altenkirchen bittet in beiden Fällen um Hinweise.



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





