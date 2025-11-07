Einbruchsdiebstahl in Gaststätte, Automaten aufgebrochen

Im Inneren wurde ein Geldspielautomat gewaltsam geöffnet und das Bargeld entwendet. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.



Auf der Kamera am Eingang der über der Gaststätte liegenden Wohnung ist um 03:05 Uhr ein männliche Person zu sehen, die eine Getränkedose in der Hand hält.

Die Person hat weder Bart noch Brille und ist bekleidet mit einer Mütze und einer Steppjacke mit Kapuze. Sie trägt Sneaker-Schuhe. Ob die Person mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Anwohner in dem Bereich werden gebeten, Kameraaufnahmen an ihrem Wohnhaus entsprechend zu überprüfen.



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Markus Ebert, KHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 06131/4868-7451

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell