Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Kleinmaischeid

Im Zeitraum vom 10.10.2025, 17:30 Uhr bis 12.10.2025, 19 Uhr kam es in der Ortslage 56271 Kleinmaischeid zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter gelangten über eine aufgehebelte Tür in das Objekt. Es wurden Bargeld und Werkzeuge entwendet. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen, bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell