Bislang unbekannte Täter gelangten über eine aufgehebelte Tür in das Objekt. Es wurden Bargeld und Werkzeuge entwendet. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen, bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Kleinmaischeid
