Einbruch/Vandalismus in Lagerhalle

Im Tatzeitraum zwischen dem 28.11. und 29.11. verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer leerstehenden Lagerhalle in der Hauptstraße, Rheinbreitbach.

Hierbei schlugen sie zunächst eine Fensterscheibe ein, um in die Lagerhalle zu gelangen. Anschließend besprühten die Täter den gesamten Hallenboden mit den in der Halle stehenden Feuerlöschern. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644-943-0 entgegen.



