Einbruch in Wohnhaus

Am 27.12.2024 kam es zwischen 14:00 - 18:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Windhagen im Bereich der Stockhausener Straße.

Bislang unbekannte(r) Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein und gelangten so in das Wohnhaus, welches anschließend durchsucht wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



