Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in der Fürthener Straße ein. Hier entwendeten sie Bargeld und weitere Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Feuerwehrgerätehaus
