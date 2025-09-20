Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

In der Zeit von Donnerstag, 18.09.2025, 21.00 Uhr, bis Freitag, 19.09.2025, 08.00 Uhr, kam es in Hamm (Sieg) zu einem Einbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in der Fürthener Straße ein. Hier entwendeten sie Bargeld und weitere Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



