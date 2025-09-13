Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Der oder die bislang unbekannte/n Täter gelangten durch ein rückwärtiges Fenster in den Betrieb. Entwendet wurden Lebensmittel und Küchengeräte. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (PI Straßenhaus, Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de).



