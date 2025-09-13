Straßenhaus
Einbruch in Einzelhandelsgeschäft
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Im Zeitraum Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 04:40 Uhr, wurde in Straßenhaus, Raiffeisenstraße, in ein Einzelhandelsgeschäft eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannte/n Täter gelangten durch ein rückwärtiges Fenster in den Betrieb. Entwendet wurden Lebensmittel und Küchengeräte. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (PI Straßenhaus, Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region