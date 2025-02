Einbruch in einen Betrieb in Horhausen

Am 22.02.2025 wurde der Polizei Straßenhaus ein Einbruch in einen Betrieb im Industriegebiet/Industriepark Horhausen gemeldet.

Durch gewaltsames Eindringen entwendeten Täter Wertgegenstände und Bargeld in einem Wert von schätzungsweise 3000 Euro. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Der Tatzeitraum kann vom Abend des 21.02.2025, ca. 18:30 Uhr, bis zum frühen Morgen des 22.02.2025, 07:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Etwaige Zeugen, die Angaben Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Tel.. 02634 952 0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell