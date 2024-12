Einbrecher vermutet - maskierter tierischer Täter auf frischer Tat festgestellt

Die Bewohner eines Hauses in der Mehlbergstraße in Niederfischbach, waren von einem Weihnachtsbesuch nach Hause gekommen und mussten ihr Haus völlig verwüstest vorfinden. Es wurde zunächst ein Einbruch vermutet.

Bei der Überprüfung konnte dann der maskierte und schwarze Handschuhe tragende Täter noch am Tatort festgestellt werden.

Es handelte sich um einen Waschbären, der unbemerkt ins Haus gelangt war und die Abwesenheit der Bewohner genutzt hatte um sein Unwesen zutreiben.

Das Tier wurde auf Anordnung der Polizei von einem Jäger eingefangen und an geeigneter Stelle wieder aus "der Haft" entlassen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell