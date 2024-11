Eierwerfer in Halloween-Nacht

Durch Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein konnte noch am Tatabend eine siebenköpfige Gruppe von Jugendlichen aufgegriffen werden, welche mutmaßlich für die Eierwürfe verantwortlich ist.



Was für die Jugendlichen nur ein Halloweenstreich war, stellt für die Polizeibeamten eine Sachbeschädigung dar.

Alle Sieben werden sich in einem Strafverfahren verantworten müssen; hinzu kommen die Kosten für die Schadensregulierung.



