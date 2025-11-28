Durch Überholmanöver in die Schutzplanke gedrängt – Unfallverursacher flüchtig

Dabei kam ihm in einer Kurve ein bislang unbekannter LKW entgegen, welcher auf den Fahrstreifen des 63-jährigen geriet. Aufgrund eines Ausweichmanövers streifte der Peugeot-Fahrer die Schutzplanke, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde.



Der bislang unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Zu diesem ist nichts weiter bekannt, außer dass es sich um eine polnische Zulassung gehandelt haben könnte.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu dem unbekannten LKW, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell