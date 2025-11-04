Durch bislang unbekannte Täter wurden im genannten Zeitraum die Verkehrszeichen entwendet. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Diebstahl von Verkehrszeichen
