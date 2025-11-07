Friedewald (ots) -
Im Zeitraum vom 4.11., 21 Uhr, bis zum 5.11., 10 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Vielzahl kupferner Regenrinnen von der evangelischen Kirche in der Schloßstraße. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Diebstahl von Regenrinnen an Kirchengebäude
