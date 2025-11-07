Diebstahl von Regenrinnen an Kirchengebäude

Im Zeitraum vom 4.11.21 Uhr, bis zum 5.11.10 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Vielzahl kupferner Regenrinnen von der evangelischen Kirche in der Schloßstraße.

Friedewald (ots) -



Im Zeitraum vom 4.11., 21 Uhr, bis zum 5.11., 10 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Vielzahl kupferner Regenrinnen von der evangelischen Kirche in der Schloßstraße. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell