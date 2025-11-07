Walterschen
Diebstahl von Pkw-Kompletträdern
Am Donnerstag, 06.11.2025, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr in Walterschen, Hauptstraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter drei Pkw-Kompletträder. Diese waren auf einer Wiese gelagert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

