Diebstahl von Pkw-Kompletträdern

Am Donnerstag, 06.11.2025, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr in Walterschen, Hauptstraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter drei Pkw-Kompletträder. Diese waren auf einer Wiese gelagert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



