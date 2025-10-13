Diebstahl von Kupferrohren am Gemeindehaus

Im Zeitraum vom 09.10.2025, 16:00 Uhr, bis zum 11.10.2025, 08:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Meter Kupferrohre vom Gemeindehaus an der Hauptstraße.

Teilweise misslang die Wegnahme, sodass einige Rohe zwar beschädigt wurden, jedoch nicht abmontiert werden konnten.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



