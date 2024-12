Diebstahl von Fahrzeugreifen

12.2024) wurde ein Anwohner des Weinbergwegs in Rheinbreitbach durch laute Geräusche vor seinem Haus geweckt.

Beim Blick aus dem Fenster bemerkte er zwei dunkel gekleidete Personen, welche sich an seinem Fahrzeug zu schaffen machten und kurz darauf die Flucht ergriffen.

Das Fahrzeug wurde durch einen Wagenheber angehoben und zwei Reifen waren bereits abmontiert.

Da die Täter bei der Tatbegehung gestört worden waren, wurden die Reifen auf dem Fluchtweg zurückgelassen.



Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr durch die Polizei aufgegriffen werden.

Durch die Art der Tatbegehung entstanden am Fahrzeug nicht unerhebliche Schäden, weshalb die Gesamtschadenshöhe im fünfstelligen Bereich liegt.



Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, insbesondere zu einem genutzten Fluchtfahrzeug, werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644/943-0

Fax: 02644/943-100

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell