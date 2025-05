Diebstahl von Anhänger - Polizei bittet um Hinweise

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen mit Grünschnitt beladenen Anhänger mit dem Kennzeichen NR - JA 375. Zum Zeitpunkt der Tat war der Anhänger ordnungsgemäß abgestellt.



Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Telefonnummer 02644 / 943-0 zu melden.



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





