Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück in der Hammer Straße einen Vibrationsstampfer. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Diebstahl eines Vibrationsstampfers
