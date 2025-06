Diebstahl eines Mofa Rollers

Der Eigentümer und Geschädigte gab an, seinen Mofa Roller in Altenkirchen, Kästnerstraße am 25.06.2025, gegen 15:00 Uhr vor dem Anwesen Nummer 5 im Bereich eines frei zugänglichen Wohnhauses abgestellt zu habe. Am 29.06.2025, gegen 19:00 Uhr stellte er das Fehlen des Fahrzeuges fest. Das Mofa der Marke Peugeot Speedfight hat die Hauptfarbe weiß mit roten und schwarzen Akzenten. Zum Zeitpunkt des Diebstahles war an dem Zweirad war das grüne Versicherungskennzeichen 906 TDD angebracht. Da der Originalschlüssel noch im Besitz des Eigentümers ist, ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen wurde. Sollte es Zeugen geben, die den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



