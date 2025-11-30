Diebstahl eines E-Bike in Neustadt (Wied)

Neustadt(Wied) (ots) - Am Abend des 29.11.2025 wurde ein rot-schwarzes Mountainbike E-Bike der Marke Haibike, welches am Wartehäuschen der Bushaltestelle des Margarita-Platzes angelehnt stand, in der Zeit von ca. 22:30 Uhr bis ca. 23:15 Uhr durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Da das Fahrrad nicht durch ein Schloss gesichert war, hatte der Täter oder die Täterin leichtes Spiel bei der Entwendung. Die Ermittlungen zum Diebstahl dauern an. Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät, Fahrräder durch ein Schloss an einem festen und unbeweglichen Gegenstand gegen Wegnahme zu sichern!



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de



