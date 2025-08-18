Diebstahl einer Handtasche aus PKW



Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug in der Zeit von 14:10 Uhr - 14:30 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz in Puderbach.

Während ihrer Abwesenheit kam es zu dem Diebstahl der zuvor genannten Handtasche.



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge stets verschlossen abzustellen und keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug zu hinterlassen.

Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen

machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/9520 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell