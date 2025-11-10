Diebstahl aus Personenkraftwagen in 57539 Bitzen

In der Zeit von Donnerstag, 06.11.25, 23.00 h bis Freitag, 07.11.25, 07.15 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW.

Versehentlich hatte der Eigentümer vergessen sein Auto abzuschließen. Unbekannte Täter nutzten diese Gelegenheit. Sie durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten eine Geldbörse mit Papieren und Bargeld.



Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Wissen unter der Telefonnummer 02742 9350 entgegen.



