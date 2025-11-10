Versehentlich hatte der Eigentümer vergessen sein Auto abzuschließen. Unbekannte Täter nutzten diese Gelegenheit. Sie durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten eine Geldbörse mit Papieren und Bargeld.
Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Wissen unter der Telefonnummer 02742 9350 entgegen.
Diebstahl aus Personenkraftwagen in 57539 Bitzen
