Diebstahl aus Imbisswagen auf Linzer Winzerfest

09.-13.09.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Imbisswagen auf dem Winzerfest in Linz.

Der unbekannte Täter nutzte mutmaßlich eine günstige Gelegenheit, in welcher er den Verkaufswagen durch eine rückwärtige Tür betrat und dort eine offen liegende Geldtasche entwendete.

Der hierbei entwendete Geldbetrag liegt im dreistelligen Eurobereich.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 zu melden.



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644/943-0

Fax: 02644/943-100

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





