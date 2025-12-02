Diebstahl auf Glasfaserbaustelle

Der Motor, welcher zum Wechsel der Kabeltrommel benötigt wird, wurde demnach im Zeitraum zwischen dem 28.11.2025, 18 Uhr, und dem 01.12.2025, 17:15 Uhr, abmontiert und gestohlen. Weiterhin wurde das Fehlen einer Hydraulikpumpe bemerkt, sodass der Gesamtschaden auf etwa 3500 Euro geschätzt wird. Der Tatort befindet sind auf einem Parkplatz an der L 286 zwischen Weitefeld und Friedewald.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





