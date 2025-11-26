Diebstähle aus Pkw

In der Nacht von Montag, 24.11.2025, auf Dienstag, 25.11.2025, kam es in Fürthen zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter in der Siegstraße aus zwei Pkw eine geringe Menge Bargeld. Im Höhenweg wurde aus einem Pkw eine Geldbörse gestohlen. Alle Fahrzeuge waren, nach derzeitigem Kenntnisstand, nicht verschlossen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, abgestellte Fahrzeuge immer zu verschließen und keine Wertgegenstände darin zu belassen.



