Dattenberg- Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss in Fahrtrichtung Linzer Krankenhaus, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen.



Bei dem Unfallverursacher handelte es sich um einen LKW. Vor Ort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, sodass weitere Ermittlungsansätze zum Unfallverursacher vorliegen.



Zeugen oder der Verursacher werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



