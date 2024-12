Container in Neuwied-Block mit fremdenfeindlichen Parolen beschmiert

Am Morgen des Sonntag, 22.12.2024, wurden durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei fremdenfeindliche Parolen an Containern und einem Bauzaun in Neuwied-Block festgestellt, wo derzeit eine Flüchtlingsunterkunft errichtet wird.