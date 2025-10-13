Brand in den Schrebergärten

In den frühen Morgenstunden des 13.10.2025 kam es in den Schrebergärten in der Bimsstraße Neuwied zu einem Brand einer Hütte.



Durch die Neuwieder Feuerwehr konnte der Brand eingedämmt, kontrolliert und schließlich gelöscht werden.

Zu einem Übergriff auf andere Parzellen kam es nicht.



Im Rahmen der Brandursachenermittlung durch die Kriminalpolizei Neuwied ergaben sich keine Hinweise für ein strafrechtlich relevantes Handeln, der Brand dürfte aufgrund eines technischen Defekts entstanden sein.



Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.



