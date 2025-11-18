Brand eines Mehrfamilienhauses





Es konnte eine Wohnung im Erdgeschoss in Vollbrand festgestellt werden. Durch die Rauchentwicklung wurden noch weitere Bewohner des Anwesens verletzt sowie weitere angrenzende Gebäude beschädigt. Eine Anwohner gilt aktuell noch als vermisst.



Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine Angaben gemacht werden.



Neben der Polizei Betzdorf und dem Rettungsdienst ist auch die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz.



