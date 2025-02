BMW mit halsbrecherischer Fahrweise - Zeugensuche!

Am 11.02.2025 stellten Beamte der PI Neuwied im Rahmen der Streife gegen 12.05 Uhr eine graue BMW-Limousine mit NR-Kennzeichen fest.

Das Fahrzeug wurde auf halsbrecherische Art und Weise geführt, fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der B42 auf die B256 (Neuwieder Kreuz) und fuhr dann in Richtung Rheinbrücke. Hier konnte das Fahrzeug angehalten werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 21jährigen Fahranfänger aus Neuwied. Die Polizei Neuwied sucht nun Zeugen, die möglicherweise von der Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de mit der PI Neuwied in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt



Telefon: 02631-878-0





