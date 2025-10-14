Blitzeinbruch in Elektronikmarkt - 4 Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Die Täter fuhren mit einem Fahrzeug, vermutlich älterer dunkler Audi, ggfs. Typ A4, rückwärts in die Eingangstür des Marktes und gelangten so ins Objekt.



Insgesamt 4 Täter zertrümmerten dort Vitrinen und entwendeten Apple Produkte im Wert von über 10.000,- Euro. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Tat selbst dauerte nur wenige Minuten.



Anschließend entfernten sie sich mit dem Fahrzeug in Richtung Betzdorf / Daaden. An dem Pkw waren die zuvor in Sassenroth entwendeten Kennzeichen AK-VA 342 angebracht.



Beschreibung des ersten Tatverdächtigen: schwarzer Hoodie, weiße Jogginghose, schwarze Socken, weiße Schuhe, schwarze Kopfbedeckung. Zweiter TV: Helle Oberbekleidung, dunkle Jeanshose, schwarze Schuhe, dunkle Kopfbedeckung.

Dritter TV: Helle Oberbekleidung, helle Hose, dunkle Kopfbedeckung. Vierter TV: Helle Oberbekleidung, helle Hose, helle Kopfbedeckung



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder weiteren Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Gegebenenfalls ist jemand zuvor bereits ein dunkler Audi mit 4 männlichen Personen aufgefallen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Markus Ebert, KHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 06131/4868-7451

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



