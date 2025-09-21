Bettelbetrüger an Landstraße

Die Fahrzeuginsassen versuchten Fahrzeuge anzuhalten und täuschten eine Notsituation vor, indem sie angaben, über keinen Kraftstoff mehr zu verfügen. Von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern wurde in der Regel Bargeld verlangt.

Das Fahrzeug konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen die beiden am Fahrzeug befindlichen Beschuldigten wird nun wegen Betruges ermittelt.



Es wird darum gebeten, dass sich mögliche Geschädigte, welche den Personen Bargeld übergeben haben oder von den Personen angesprochen worden sind, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



