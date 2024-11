Betrunkener Autofahrer fällt durch Schlangenlinien auf

Linz am Rhein (ots). Am Samstagabend (19.10.2024) meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, welches auffällig unsicher geführt werde.



Das Fahrzeug würde starke Schlangenlinien fahren und sei schon mehrfach auf die Gegenfahrbahn gesteuert.



Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein konnten das Fahrzeug auf der B42 in Linz stoppen und kontrollieren.

Der Fahrzeugführer, ein 65-Jähriger aus Königswinter, stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und war somit nicht mehr in der Lage ein Fahrzeug zu führen.

Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.



