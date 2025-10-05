Beschädigtes Fahrzeug in Rheinbrohl - Hinweise erbeten!

Der Transporter stand geparkt am Straßenrand in der Hauptstraße in Rheinbrohl.
Bislang ist die Ursache der Beschädigung unklar, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Ursache der Beschädigung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644/9430 oder per Mail an pilinz.wache@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz am Rhein
Telefon: 02644/9430
Mail: pilinz.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
