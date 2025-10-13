In einer Linkskurve kam sie dabei mit einem Rad auf den Grünstreifen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet, und sich drehte. In der Folge kollidierte sie mit der Schutzplanke und verletzte sich dabei leicht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Bei Alleinunfall leicht verletzt
In einer Linkskurve kam sie dabei mit einem Rad auf den Grünstreifen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet, und sich drehte. In der Folge kollidierte sie mit der Schutzplanke und verletzte sich dabei leicht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.