Bei Alleinunfall leicht verletzt

In einer Linkskurve kam sie dabei mit einem Rad auf den Grünstreifen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet, und sich drehte. In der Folge kollidierte sie mit der Schutzplanke und verletzte sich dabei leicht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



