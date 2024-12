Am späten Sonntagabend (01.12.2024) kam es auf der Honnefer Straße in Unkel zu einem Balkonbrand.



Der Brand wurde mutmaßlich durch eine glühende Zigarette im Aschenbescher ausgelöst und griff dann auf ein unmittelbar nebenstehendes Gewächshaus über.

Hierdurch wurden nicht unerhebliche Teile des Balkons und des Dachstuhls beschädigt.

Noch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr wurde der Brand durch den Wohnungsbewohner gelöscht.



Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe.



