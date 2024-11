Autoposer kontrolliert

Neuwied. Am 22.10.2024 wurde gegen 18:30 Uhr ein PKW kontrolliert, der offensichtlich der sogenannten Autoposer-Szene zuzuordnen war.

Am PKW waren diverse Teile angebaut, die für den PKW nicht zugelassen waren. Zudem ergab sich der Verdacht, dass dei Abgasanlage verändert wurde, was zu lauten Knallgeräuschen führte. Der PKW wurde sichergestellt, ein Gutachter wird nun die technischen Veränderungen überprüfen. Gegen den 22jährigen Fahrer wurde eine entsprechende Anzeige vorgelegt.



